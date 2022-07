SYMBOLBILD - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Unfallfahrer tischt Polizei kreative Ausrede auf Von dpa | 22.07.2022, 17:50 Uhr

Ein 19-Jähriger hat der Polizei nach einem Verkehrsunfall eine ziemlich kreative Ausrede aufgetischt. Der Mann sei am Freitag in Jüchen bei Mönchengladbach von der Fahrbahn abgekommen und habe drei Autos, einen Anhänger und mehrere Straßenpoller beschädigt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, erzählte der junge Mann den Beamten allerdings eine ganz andere Geschichte: Das Auto sei seiner Mutter gestohlen worden und er sei nur ganz zufällig an der Stelle vorbeigekommen, wo die Diebe damit den Unfall gebaut hätten. Dumm für ihn war allerdings, dass Zeugen beobachtet hatten, wie er nach dem Unfall aus der Fahrertür ausstieg.