Verkehr Unfall von Bus mit 30 Jugendlichen endet glimpflich Von dpa | 26.05.2023, 14:58 Uhr

Ein mit Jugendlichen aus Italien besetzter Reisebus ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 7 in Schwaben von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Bus kam aus Caltrano im nördlichen Italien und war nach Bottrop in Nordrhein-Westfalen unterwegs. An Bord waren neben den 13 bis 17 Jahre alten Jugendlichen auch noch drei Begleiter.