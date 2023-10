Bochum Unfall - vier Kinder und vier Erwachsene im Krankenhaus Von dpa | 14.10.2023, 16:20 Uhr | Update vor 36 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vier Kinder und vier Erwachsene sind am Samstag nach einem schweren Verkehrsunfall in Bochum in Krankenhäuser gebracht worden. Zwei Autos kollidierten auf einer Kreuzung an einer Auffahrt zur Autobahn 40 in Richtung Essen, wie die Feuerwehr Bochum mitteilte. Sieben Unfallopfer hatten den Angaben zufolge bei Eintreffen der Rettungskräfte die Autos bereits eigenständig verlassen können, ein Mensch musste durch die Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden.