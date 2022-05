ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Verkehr Unfall: Sperrung der A2 bei Dortmund bis zum Abend Von dpa | 25.05.2022, 13:27 Uhr

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen auf der Autobahn 2 (Oberhausen-Hannover) müssen Autofahrer im Ruhrgebiet mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach Angaben der Dortmunder Polizei sollen die Bergungsarbeiten und die Sperrung aller drei Fahrstreifen noch bis zum Abend dauern. In Fahrtrichtung Hannover waren am Morgen zwischen den Auffahrten Henrichenburg und dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest (A45) drei Lkw an einem Stauende aufeinander gefahren. Einer der Lastwagen fuhr in die Leitplanke, ein Tankwagen kippte um, wurde aber nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt.