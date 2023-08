Köln Unfall mit Toter: Jugendlicher Fahrer in künstlichem Koma Von dpa | 28.08.2023, 15:44 Uhr | Update vor 12 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem schweren Autounfall mit einer toten 16-Jährigen und mehreren jungen Schwerverletzten in Köln-Niehl liegt der 17 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens im künstlichen Koma. Die anderen vier jungen Schwerverletzten sind außer Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitteilte. Die Ermittlungen zu dem Unfall liefen auf Hochtouren, die Untersuchung werde aber geraume Zeit in Anspruch nehmen.