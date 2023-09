Kriminalität Unfall mit Schwerverletztem: Motorradfahrer fährt weiter Von dpa | 17.09.2023, 14:18 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten hat die Polizei in Borken am Sonntag nach einem unbekannten Motorradfahrer gesucht. Der Unbekannte sei am Freitagabend beim Überholen eines Autos so dicht wieder eingeschert, dass der Notbremsassistent des Wagens reagiert habe, erklärten die Beamten. Der 24 Jahre alte Autofahrer habe daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei in einem Straßengraben gelandet. Der Motorradfahrer habe sich entfernt. Die Polizei suchte Zeugen.