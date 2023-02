Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Unfall mit lebensgefährlich Verletztem: Zweiter Haftbefehl Von dpa | 23.02.2023, 17:11 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Fußgänger in Aachen ist ein zweiter Haftbefehl erlassen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am frühen Morgen des 12. Februar war ein 26 Jahre alter Fußgänger beim Überqueren einer Straße lebensgefährlich verletzt worden. Als wahrscheinliche Fahrerin des Wagens sitzt eine 30 Jahre alte Frau wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Dem mutmaßlichen Beifahrer wird versuchter Mord und Beihilfe zur Unfallflucht vorgeworfen.