Aachen (dpa/lnw - Gut eine Woche nach einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Fußgänger in Aachen sucht die Polizei nach Zeugen. Der 26-Jährige wollte am 12. Februar eine Ausfallstraße überqueren, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag über den Ermittlungsstand berichteten. Nach der Kollision fuhr die Autofahrerin plötzlich weiter. Der Wagen wurde einen Kilometer entfernt von der Polizei entdeckt. Gegen die 30 Jahre alte Frau wurde Haftbefehl unter anderem wegen versuchen Mordes durch Unterlassen erlassen. Die Ermittlungskommission bittet Zeugen um Angaben über Beobachtungen und auffällige Personen. Der Fußgänger aus Würselen schwebt nach Angaben der Polizei weiter in akuter Lebensgefahr.