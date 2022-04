ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young Wuppertal Unfall mit drei Verletzten auf A43: Zeitweise Vollsperrung Von dpa | 25.04.2022, 07:57 Uhr

Ein Unfall mit drei Verletzten hat auf der Autobahn 43 zwischen Wuppertal und Sprockhövel für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Fahrbahn in Richtung Münster sei am Montagmorgen für rund 30 Minuten voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Wagen sei aus bislang ungeklärter Ursache links in die Leitplanke gekracht und auf dem Mittelstreifen zum Stehen gekommen. Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Die drei Insassen wurden leicht verletzt. Laut Polizei gab es einen leichten Rückstau, in dem es zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam.