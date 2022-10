Autounfall in Rheurdt Foto: Arnulf Stoffel/dpa up-down up-down Kleve Unfall mit drei Toten: Polizei stellt Fahrzeuge sicher Von dpa | 25.10.2022, 08:14 Uhr

Nach dem schweren Unfall mit drei Toten am Niederrhein ermittelt die Polizei in Kleve. Die beiden beteiligten Fahrzeuge - ein Auto und ein Traktor - seien sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Kleve am Dienstag. Beim Aufprall eines Autos gegen einen Baum waren am Montagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer, ein Kind und ein Säugling in dem Auto erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwerstverletzt, er kam in eine Spezialklinik. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.