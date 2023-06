Rettungshubschrauber Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Rettungseinsatz Unfall mit Campingkocher: Mädchen schwer verletzt Von dpa | 04.06.2023, 16:56 Uhr

Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Hagen ist am Sonntag ein zweijähriges Mädchen schwer verletzt worden. Drei Frauen erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine der Frauen versucht, die Gaskartusche eines Campingkochers zu wechseln. Da daneben eine Kerze brannte, sei es wahrscheinlich zu der Verpuffung gekommen. Das Mädchen erlitt Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.