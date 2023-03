Krankenhaus Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration up-down up-down Duisburg Unfall: Hausmeister stürzt in Aufzugsschacht und stirbt Von dpa | 21.03.2023, 18:42 Uhr

Ein Hausmeister eines Duisburger Krankenhauses ist am Sonntag tot im Aufzugsschacht der Klinik gefunden worden. Er soll Arbeiten am Aufzug durchgeführt haben und dabei in den Schacht gestürzt sein, wie die Polizei der Ruhrgebietsstadt am Dienstag mitteilte. Die Leiche des 59-Jährigen sei am Sonntagnachmittag von Mitarbeitern des Krankenhauses entdeckt worden. Eine sofort herbeigerufene Ärztin habe nur noch den Tod des Mitarbeiters feststellen können. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Todesursache auf. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich bislang nicht ergeben, berichtete die Polizei.