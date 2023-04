Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Unfall bei heimlichen Fahrübungen ruft Polizei auf den Plan Von dpa | 10.04.2023, 13:17 Uhr

Heimliche Fahrübungen auf einem Parkplatz in Hagen dürften für eine Gruppe von Jugendlichen noch unangenehme Folgen haben. Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Hohenlimburg gerufen worden. Auf einem Parkplatz war ein Auto frontal gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei Hagen am Montag mitteilte.