Verkehr Unfall bei Gelsenkirchen: Motorradfahrer schwer verletzt Von dpa | 30.05.2023, 05:31 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer bei Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Weitere Informationen zu der Unfallursache auf der B224 am Montagnachmittag waren noch nicht bekannt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 27-jährige Biker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Autofahrerin und ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden.