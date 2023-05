Unfall auf Bundesstraße 266 Foto: Benedict Lickfeld/Nord-West-Medi up-down up-down Euskirchen Unfall auf Bundesstraße 266 bei Mechernich: Zwei Tote Von dpa | 23.05.2023, 05:35 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B266 bei Mechernich sind am Montag zwei Frauen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers am Abend hatte ein Autofahrer ein Fahrzeug überholt und war dann in zwei Wagen gefahren, die kurz vor einer Kreuzung nebeneinander an einer roten Ampel standen.