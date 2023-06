Stau Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Verkehr Unfall auf A45 führt vorübergehend zu Vollsperrung Von dpa | 20.06.2023, 15:59 Uhr

Ein Unfall auf der Autobahn 45 zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach hat in Mittelhessen vorübergehend zu einer Vollsperrung geführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor eine Autofahrerin auf dem Weg Richtung Dortmund offenbar aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto der 50-Jährigen kam vom mittleren Fahrstreifen ab und stieß gegen einen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch die Kollision geriet der mit Stahl beladene Lkw von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kippte auf die Seite. Die 50-Jährige sowie der 54-jährige Lastwagenfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.