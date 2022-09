Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Unfall auf A31 nahe Bottrop mit elf Verletzten Von dpa | 12.09.2022, 20:58 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A31 bei Bottrop sind elf Personen verletzt worden. In Fahrtrichtung Gronau sei am Montag ein Lastwagen auf ein Stauende aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Münster am Abend. Insgesamt seien fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen.