Essen Unfall am Stauende: Crash mit vier Verletzten auf der A40 Von dpa | 07.05.2023, 17:27 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 40 bei Essen sind am Sonntag vier Menschen verletzt und vier Autos beschädigt worden. Ein Fahrer habe am Sonntagnachmittag ein Stauende übersehen oder falsch eingeschätzt, sagte ein Polizeisprecher. „Es war vermutlich Unachtsamkeit.“ Der Autofahrer bremste zu spät, woraufhin sein Auto in einen Wagen am Stauende fuhr und diesen nach vorne katapultierte. In einer Kettenreaktion wurden noch zwei weitere Pkw demoliert.