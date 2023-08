Köln „Unbreakable Ukraine“: Demo vor dem Kölner Dom beendet Von dpa | 13.08.2023, 21:14 Uhr | Update vor 47 Min. Nachtkundgebung Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

Eine zwölfstündige „Nachtkundgebung“ aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist am Samstagmorgen in Köln zu Ende gegangen. Die Veranstaltung am Dom sei durch starken Regen in der Nacht erschwert worden, sagte ein Sprecher des Vereins Blau-Gelbes Kreuz. Dadurch habe man das Programm etwas ändern und beispielsweise die Leinwand vorübergehend abbauen müssen. Dennoch habe es die ganze Nacht hindurch Programm gegeben, etwa eine Diskussionsrunde zur Zukunft in Europa, Workshops und Musik. Die Kundgebung begann laut Veranstalterangaben am Freitagabend mit rund 1000 Teilnehmern. Am Morgen seien es noch etwa 100 bis 150 Menschen gewesen, sagte der Sprecher.