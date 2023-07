Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Unbeständiges Wetter zum Wochenende in NRW Von dpa | 21.07.2023, 09:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Start ins Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen Schauer und Gewitter erwartet. Einzelne Gewitter sollen ab dem Mittag aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Auch Windböen und Starkregen seien kurzzeitig möglich. Dazu sollen die Temperaturen am Freitag maximal 20 bis 23 Grad erreichen. Am Abend ziehen Regen und Gewitter in Richtung Osten ab.