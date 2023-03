Spaziergang Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Deutscher Wetterdienst Unbeständiges Wetter am Wochenende: windig und regnerisch Von dpa | 24.03.2023, 09:02 Uhr

Zum Wochenende wird es in Nordrhein-Westfalen eher ungemütlich und windig. Ein Tiefdruckkomplex sorgt in den nächsten Tagen für wechselhaftes Wetter. Immer wieder kommen teils kräftige Regenschauer auf, am Freitagnachmittag und Samstag sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes auch einzelne Gewitter möglich. Diese können von Sturmböen bis 85 Stundenkilometern begleitet werden. Die Temperaturen erreichen am Freitag milde 14 bis 17 Grad. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen noch bei 13 Grad, am Sonntag wird es mit bis zu 10 Grad schon wieder deutlich kühler.