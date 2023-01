Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Gelsenkirchen Unbekannter wirft an Tunnelausfahrt Gehwegplatte auf Auto Von dpa | 03.01.2023, 15:31 Uhr

An der Ausfahrt eines innerstädtischen Tunnels in Gelsenkirchen hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen eine Gehwegplatte auf ein Auto geworfen. Die Windschutzscheibe des Wagens sei durch die Platte teils zertrümmert worden, der 31 Jahre alte Fahrer blieb aber unverletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr. Näheres zu den Hintergründen war zunächst nicht bekannt.