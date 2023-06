Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamm Unbekannter überfällt Supermarkt mit Waffe und flieht Von dpa | 28.06.2023, 07:21 Uhr

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Hamm ausgeraubt und zwei Mitarbeiterinnen mit einer Waffe bedroht. Der Täter soll die beiden Frauen am späten Dienstagabend gefesselt und Geld aus einer Kasse und einem Tresor erbeutet haben, wie ein Sprecher der Polizei in Hamm am frühen Mittwoch mitteilte. Zuvor habe er sich zu Ladenschluss Zutritt zum Supermarkt verschafft, die Mitarbeiterinnen bedroht und in die Kasse gegriffen. Anschließend habe der Unbekannte sich in ein Kassenbüro führen lassen, wo er weitere Beute machte.