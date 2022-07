PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Gelsenkirchen Unbekannter überfällt Tankstelle mit Messer Von dpa | 02.07.2022, 10:58 Uhr

Ein Mann hat eine Tankstelle in Gelsenkirchen überfallen und dabei eine Mitarbeiterin mit dem Messer bedroht. Der bislang unbekannte Täter hatte in der Nacht zu Samstag die Kassiererin der Tankstelle überrascht, als die 45-Jährige gerade draußen auf dem Gelände der Station unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Demnach hielt er ihr dabei von hinten ein Messer an den Körper und zwang die Angestellte in den Verkaufsraum. Dort musste sie ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Dann flüchtete der Räuber mit der Beute. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.