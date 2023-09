Gewalttat Unbekannter schießt 29-Jährigem an Diskothek in die Beine Von dpa | 25.09.2023, 13:19 Uhr | Update vor 15 Min. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Streit auf einem Disco-Parkplatz in Bielefeld soll ein Unbekannter auf einen 29-Jährigen geschossen haben. Er soll ihn aus kurzer Distanz in die Beine getroffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin sei er mit einem Auto und zwei Begleitern geflüchtet. Polizei und Rettungskräfte waren in der Nacht zu Sonntag gegen 0.30 Uhr alarmiert worden. Der 29-Jährige kam in ein Krankenhaus, konnte es aber nach seiner Behandlung wieder verlassen. Die Ermittler bewerten die Tat nach bisherigem Erkenntnisstand als gefährliche Körperverletzung. Sie bitten um Zeugenhinweise.