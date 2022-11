Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Unbekannter bewirft Zug in Dortmund mit Stein Von dpa | 28.11.2022, 15:57 Uhr

Ein Unbekannter soll einen Regionalzug am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Stein beworfen und dadurch die Frontscheibe beschädigt haben. Kurz nach der Ausfahrt der RE 1 sei der Unbekannte aus einem Gebüsch gekommen und habe dann auf die Windschutzscheibe des Zuges gezielt, teilte die Polizei am Montag mit. In der Scheibe sei ein Steinschlag entstanden.