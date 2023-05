Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Städteregion Aachen Unbekannte werfen Steine auf Linienbusse Von dpa | 15.05.2023, 09:09 Uhr

Unbekannte haben in Würselen bei Aachen Steine auf zwei Linienbusse geworfen. Ein Busfahrer meldete der Polizei, dass er in der Nacht auf Sonntag einen lauten Knall gehört hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Stein beschädigte eine Fensterscheibe. Ein zweiter Bus wurde noch in der gleichen Nacht ebenfalls mit Steinen beworfen, drei Scheiben gingen dabei teilweise zu Bruch. In beiden Bussen saßen Fahrgäste, verletzt wurde aber niemand.