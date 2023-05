Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Mönchengladbach Unbekannte werfen Mülleimer auf Bahngleis: Zug beschädigt Von dpa | 30.05.2023, 17:40 Uhr

Unbekannte haben einen schweren Mülleimer mit Betonsockel auf eine Bahnstrecke in Mönchengladbach geworfen. Ein Regionalzug der Linie 4 sei dann über das an einem Haltepunkt liegende Hindernis gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei der Zug am Sonntagabend beschädigt worden und habe nicht mehr eingesetzt werden können. Die Strecke war zunächst gesperrt, die Schadenshöhe unbekannt.