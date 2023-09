Bankkunde als Zeuge gesucht Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Halle zu sprengen Von Anke Schneider | 05.09.2023, 15:06 Uhr In Gütersloh und Halle machten sich Unbekannte an Geldautomaten zu schaffen. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, einen Geldautomaten innerhalb einer Bankfiliale am Künsebecker Weg aufzubrechen. An das Geld im Inneren des Automaten kamen sie nicht.