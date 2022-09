Krankenwagen Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Rheine Unbekannte Substanz an Schule: Leicht verletzte Schüler Von dpa | 09.09.2022, 15:30 Uhr

In einer Schule in Rheine hat eine unbekannte Substanz zu Beschwerden bei einigen Schülerinnen und Schülern geführt. Fünf leicht verletzte Schüler des Berufskollegs habe man vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Steinfurt am Freitag. Weitere 15 Betroffene seien vor Ort untersucht worden, es habe sich aber kein Behandlungsbedarf ergeben. Die zunächst nicht identifizierte Substanz habe Atemwegsreizungen ausgelöst.