Bonn Unbekannte stehlen zwei Tonnen Bronze mit hohem Wert Von dpa | 10.08.2023, 09:18 Uhr | Update vor 52 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unbekannte haben aus einer Gießerei in Bonn rund zwei Tonnen Bronze im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Bei den Täter handle es sich nach ersten Zeugenaussagen um zwei Personen, die zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Kunstgießerei im Ortsteil Küdinghoven einbrachen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.