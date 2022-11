Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Unbekannte Spuren an Leiche: DNA-Untersuchungen Von dpa | 16.11.2022, 11:15 Uhr

Im Fall des im März 2021 in Hagen getöteten Altmetallhändlers könnte es weitere Beteiligte gegeben haben, die nun mithilfe von DNA-Proben ermittelt werden sollen. Zwar sitzen drei dringend Tatverdächtige in Untersuchungshaft, an der Leiche des Mannes wurden aber Spuren gefunden, die zu keinem von ihnen passen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten.