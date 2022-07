ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Staatsschutz Unbekannte sprühen Hakenkreuze an Gerichtsgebäude Von dpa | 13.07.2022, 14:21 Uhr

Unbekannte haben am Amtsgericht Mönchengladbach Hakenkreuze und einen Aufruf zur Gewalt an die Fassade gesprüht. Ein Passant habe die Schmierereien am frühen Mittwochmorgen entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen oder auch von Geschäftsinhabern, die in den vergangenen Tagen rote Sprühfarbe verkauft haben.