Geldautomat in Bielefeld gesprengt Von noz.de | 26.11.2022, 09:38 Uhr

Fast täglich werden in Deutschland Geldautomaten gesprengt. In der Nacht zu Samstag schlugen Automatensprenger in Bielefeld zu.