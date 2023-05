Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Mettmann Unbekannte sprengen Geldautomaten in Ratingen Von dpa | 23.05.2023, 06:53 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Ratingen im Kreis Mettmann einen Geldautomaten gesprengt. Eine Suche per Hubschrauber nach dem Fluchtfahrzeug sei bislang erfolglos geblieben, teilte die Polizei mit. Derzeit gehen die Beamten von zwei Tätern aus. Sie seien nach der Sprengung mit einem Auto geflüchtet. Die Schadenshöhe sei nicht bekannt. Auch ob die Täter Geld erbeutet haben, sei Gegenstand der Ermittlungen.