Geldautomatensprengung Foto: René Priebe/dpa up-down up-down Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten bei Kleve Von dpa | 05.07.2023, 09:13 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Rees (Kreis Kleve) gesprengt. Zeugen beobachteten drei Täter, die nach der Sprengung in einem dunklen Auto die Flucht ergriffen, wie eine Sprecherin der Polizei in Kleve mitteilte. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Ob und wie viel Geld die Kriminellen erbeuteten, war zunächst unklar. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern laufe in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei.