Viersen Unbekannte sprengen Geldautomaten Von dpa | 28.03.2022, 08:32 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Vorraum einer Bankfiliale in Viersen aufgesprengt. Mehrere Anwohner hätten die Explosion im Stadtteil Dülken am frühen Montagmorgen gemeldet, teilte die Polizei mit. Es sei ein dunkles Auto beobachtet worden, in dem vier dunkel gekleidete Menschen geflüchtet seien. Weitere Anhaltspunkte zu den Tätern gebe es noch nicht. Bei der Sprengung seien der Automat und der Vorraum beschädigt worden. Ob und wie viel Beute die Täter gemacht haben, war zunächst unklar.