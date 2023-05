Geldautomat Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Diebstahl Unbekannte sprengen Geldautomat in Witten und flüchten Von dpa | 29.05.2023, 12:28 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) gesprengt. Zeugen hörten am frühen Montagmorgen einen lauten Knall und sahen kurz darauf mehrere Tatverdächtige mit dem Auto in Richtung A43 flüchten, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung wurde die Bank-Filiale stark beschädigt. Ob Beute gemacht wurde, stand Montagvormittag laut Polizei noch nicht fest. Die Fahndung nach den Tätern läuft noch, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.