Geldautomat Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomat in Hilden Von dpa | 17.01.2023, 11:07 Uhr

Unbekannte haben in Hilden bei Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Die Detonation und die Alarmanlage hätten einen Anwohner am Dienstagmorgen aus dem Schlaf gerissen, teilte die Polizei in Mettmann mit.