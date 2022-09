Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Städteregion Aachen Unbekannte sprengen Geldautomat in Herzogenrath und flüchten Von dpa | 26.09.2022, 08:51 Uhr

Unbekannte haben am Montagmorgen in Herzogenrath (Städteregion Aachen) den Geldautomaten einer Bankfiliale aufgesprengt. Es handle sich wahrscheinlich um mehrere Täter, die anschließend in einem dunklen Auto flüchteten, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen. Der Geldautomat befand sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Wie groß der Schaden am Tatort ist, war am Montagmorgen noch unklar, ebenso die Höhe des erbeuteten Geldbetrags.