Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomat bei Einkaufszentrum 03.06.2022

Unbekannte haben einen Geldautomaten auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Borken gesprengt. Die Detonation zerstörte das an einem Parkplatz befindliche frei stehende Gerät vollständig, wie die Polizei mitteilte. Angaben, ob und wie viel Geld erbeutet wurde, gab es nicht. Nach ersten Erkenntnissen sprangen die Täter nach der Sprengung in ein rotes Auto und fuhren mit hohem Tempo davon.