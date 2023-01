Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hagen Unbekannte schlagen auf Mann ein: Kommission ermittelt Von dpa | 01.01.2023, 16:43 Uhr

Am Silvesterabend haben sich zwei unbekannte Täter Zutritt in die Wohnung eines 80-jährigen Hageners verschafft und ihn schwer verletzt. Die beiden mutmaßlich jugendlichen Angreifer sollen dabei mehrfach mit einem Gegenstand auf den Mann eingeschlagen haben und anschließend geflohen sein. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Der verletzte 80-Jährige konnte Hilfe rufen. Die Beamten stellten vor Ort ein mögliches Tatwerkzeug sicher. Eine Mordkommission ermittelt, Zeugen der Tat werden gesucht.