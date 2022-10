Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Gelsenkirchen Unbekannte pflanzen Cannabis-Plantage im Wald Von dpa | 20.10.2022, 10:56 Uhr

Unbekannte haben in einem Waldstück in Gelsenkirchen eine illegale Cannabisplantage angelegt. Die Täter hätten dazu mehrere Bäume gefällt. Neben den Pflanzen wurden Wasserflaschen zum Gießen und Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden, um den Pflanzen ein gutes Wachstum zu ermöglichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Stadtmitarbeiter hätten die Pflanzen am Dienstag durch Zufall entdeckt. Die Polizei erntete die Pflanzen ab und erstattete Anzeige wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.