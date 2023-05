Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Münsterland Unbekannte Männer holen Tiere aus Wohnung Von dpa | 30.05.2023, 17:12 Uhr

Zwei unbekannte Männer sollen aus der Wohnung einer Frau im Münsterland zwei Katzen und einen Hund gestohlen haben - einen Tag später waren die Tiere plötzlich wieder da. Die Männer hatten den Angaben zufolge am Montagabend bei der Frau in Rheine geklingelt und gesagt, sie seien wegen der Tiere da, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann seien sie ohne Zustimmung der Frau in die Wohnung gegangen und hätten den Zwergspitz und zwei Katzen gegriffen und mitgenommen. Hilflos habe die Frau mitansehen müssen, wie ihre Vierbeiner mit einem grauen Transporter weggebracht wurden.