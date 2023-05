Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Unbekannte legen Betonplatte auf Schienen: Zusammenprall Von dpa | 29.05.2023, 13:12 Uhr

Unbekannte haben eine große Betonplatte in Bergkamen (Kreis Unna) auf die Bahnschienen gelegt und damit erhebliche Störungen im Bahnverkehr verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein mit Chemikalien beladener Güterzug am Sonntagabend über die Platte, die durch den Zusammenstoß zerbrach. Der 58 Jahre alte Fahrer stellte keine Beschädigungen am Zug fest. Da der Gleisabschnitt in Bergkamen für die polizeilichen Ermittlungen und um die Platte zu entfernen mehrere Stunden gesperrt werden musste, kam es nach Angaben der Polizei zu erheblichen Verspätungen und Beeinträchtigungen im Zugverkehr.