Kriminalität Unbekannte fahren Radlader in Kanal: Baumaschine geborgen Von dpa | 23.09.2023, 11:45 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht im Münsterland einen Radlader gestohlen und in einem stillgelegten Kanalabschnitt versenkt. Die Aktion löste einen nächtlichen Einsatz von Rettungstauchern und Feuerwehr aus, weil zunächst befürchtet worden war, es könnten noch Menschen an Bord der Baumaschine sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte.