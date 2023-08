Polizei Unbekannte erbeuten von Seniorin über 300.000 Euro Von dpa | 11.08.2023, 09:12 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit der Schockanruf-Masche haben Gauner bei einer Seniorin in Bonn Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 300.000 Euro erbeutet. Eine unbekannte Frau habe am Donnerstag die 81-Jährige angerufen und sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts ausgegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau habe der alten Dame in einem Dauergespräch vorgegaukelt, dass deren Tochter eine Person „totgefahren habe“. Damit die Tochter nicht ins Gefängnis komme, müssten mehr als 200.000 Euro Bargeld gezahlt werden.