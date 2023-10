Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind allein in NRW Dutzende israelische Flaggen entwendet worden. In Leverkusen rissen Unbekannte zunächst eine Israel-Flagge am Rathaus ab. Wenige Tage später hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus, die bereits am Morgen danach wieder gestohlen war.