Von dpa | 27.12.2022, 08:10 Uhr

Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Eslohe (Hochsauerlandkreis) einen Münzrollenautomaten aufgebrochen und eine unbekannte Menge Kleingeld erbeutet. In der Nacht zu Dienstag hätten sich die Täter Zugang zu der Filiale geschafft und dabei den Alarm ausgelöst, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Täter waren jedoch geflohen, bevor der Sicherheitsdienst der Bank eintraf.