Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Essen Unbekannte bewerfen Güterzug und beschädigen Frontscheibe Von dpa | 10.10.2022, 12:36 Uhr

Unbekannte haben am Sonntagabend einen fahrenden Güterzug in Essen mit einem Gegenstand beworfen und die Frontscheibe beschädigt. Der Zugführer habe die Bundespolizei informiert, nachdem er drei Unbekannte gesehen habe und die Scheibe stark beschädigt wurde, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Montag.